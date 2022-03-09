Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня

Дмитро Кулеба проведе переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Зустріч має відбутися 10 березня у Туреччині.

Очільник нашого МЗС наголосив, що українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини. Втім, завищених очікувань від них – немає.

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Урядовець уточнив, що їде на переговори на запрошення свого турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. "Вдячний йому за посередництво", – підкреслив міністр.

Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:

припинення вогню;

звільнення українських територій;

вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

Кулеба підкреслив, що завдяки ЗСУ, теробороні й усім українцям їде на ці переговори з сильною позицією. "Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу", – запевнив він.

Що буде на виході – залежатиме від того, з якими інструкціями їде на них Лавров,

– зазначив міністр закордонних справ України.

Посадовець сподівається, що росіянин матиме до цих перемовин добросовісний підхід. Не з пропагандистської перспективи, а із завданням – знайти відповідь, як розв'язати війну, зав'язану Росією.

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