Кулеба нібито може очолити СЗР: що кажуть в ОП про можливе призначення

Володимир Зеленський зустрівся з колишнім очільником МЗС Дмитром Кулебою 5 січня. ЗМІ припускають, що причиною став пошук форматів роботи Служби зовнішньої розвідки президентом України.

Втім, поки невідомо, куди Володимир Зеленський хоче призначити Дмитра Кулебу. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Навіщо Зеленський зустрівся з Кулебою?

Джерело видання припустило, що президент Володимир Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки, і саме з цим пов'язана його сьогоднішня зустріч з ексглавою МЗС Дмитром Кулебою.

Співрозмовник підкреслив, що багато чого залежить від амбіцій і бажань самого ексміністра. Йдеться або про спеціальний формат роботи як радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію.

Своєю чергою, у коментарі 24 Каналу джерело в Офісі Президента України зазначило, що Зеленський дійсно думає про те, як оновити роботу Служби зовнішньої розвідки, але зараз все ж зарано говорити, кого він хоче призначити туди.

Співрозмовник пояснив, що Зеленський і Кулеба говорили про те, як далі можуть співпрацювати. Президент України давно думав, що треба включити Кулебу в державну роботу в тому чи іншому форматі, а зараз думає, як посилити зовнішньополітичні позиції.

Водночас сам Дмитро Кулеба наразі не коментував розмову з президентом України.

Що президент сказав про зустріч з ексглавою МЗС?