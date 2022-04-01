Культурний світ відмовляється працювати з Росією, – Ткаченко

Увесь цивілізований світ жорстко засудив цинічне вторгнення Росії в Україну. Співпрацювати з країною-агресоркою відмовляються й заклади культури.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє 24 канал.

Зауважте Увесь світ вже знає, хто агресор, – Ткаченко розповів про наративи контрпропаганди

З Росією відмовляються працювати заклади культури

Ткаченко розповів, що понад 100 інституцій та закладів культури в цивілізованому світі відмовилися від співпраці з Росією.

Завтра я матиму розмову з усіма міністрами культури ЄС, де, власне, продовжу цю тезу про необхідність встановлення культурної завіси, так само як і введення санкцій проти пропагандистських каналів. Безперечно, вплив відбувся не тільки на нас, але й на Європу також,

– зауважив міністр.

Він додав, що й самі "путінці" кажуть, що єдина зброя, яку вони можуть використовувати для посилання своїх наративів, – це культура.

"Тому для нас є нагальна проблема до моменту виведення військ з України – припинити всіляку співпрацю як українських митців, так і цивілізованого світу з тим, що так звана "м'яка сила Росії" несе у світ. А несе вона кулі та вбивства", – підсумував міністр.

Варто подивитися – На Росії обурюються, що в України будуть країни-гаранти безпеки