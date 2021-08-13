Пропонували Кавказ, – туркомпанія про похід в Карпати для російських військових

Українська туркомпанія Kuluar відреагувала на звинувачення у співпраці з російськими військовими. Директор Тарас Поздній заявив, що блогер опублікував у своєму ролику не всю розмову.

Менеджерка відмовилася брати передоплату

Поздній наголосив, що спершу клієнт не говорив, що є військовим з Росії. Коли він це зазначив, то менеджерка не відреагувала "критично".

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Так, в цьому є наша помилка і розмову треба було завершувати швидше. Але подібних ситуацій не виникало і не могло б бути,

– заявив Поздній.

Мовляв, російський військовий не телефонуватиме українській фірмі. За словами директорка, у компанії не проговорювали подібну ситуацію: "Не продумали, як відмовляти у такому випадку. Наша помилка. Будемо виправлятись".

Він наголосив, що менеджерка відмовилася допомагати "військовому Росії" з документами і запропонувала піти в гори Кавказу. Однак цю частину розмови буцімто вирізали. Тепер компанія пропише категорії людей, з якими не можна співпрацювати.

Турів в Абхазію не проводили

За словами директора, Kuluar не організовує тури в окуповану Абхазію, а лише консультує туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія вибачилася за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту, збережена в кеші, містить інформацію про похід горами Абхазії.

У посольстві Грузії вже на це відреагували та назвали "неприйнятним". Там зазначили, що дипломатичні відносини між країнами перебувають на високому рівні, однак "певні сили" бажають їм нашкодити. Через організацію турів на окуповану територію країни, посольство звернулося в МЗС України.

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Kuluar також вирішив скасувати всі походи у Росію. Водночас росіянам не відмовлятимуть в участі в турах: "Ми не прирівнюємо політику держави до кожного її громадянина".

Ми робимо помилки, але намагаємося їх врахувати та виправити в майбутньому,

– запевнив Поздінй.

Текст публікації Тараса Позднього у фейсбуці:

Коли я побачив заголовки відео та звинувачення Kuluar у співпраці з російськими військовими – м’яко кажучи, я здивувався. Я прослухав повний запис розмови. Підставний професійний дзвінок з ціллю спровокувати менеджера на згоду зробити документи та прийняти передплату. Спочатку про військових не було згадок, а коли вже згадали – менеджерка в розмові ніяк на це критично не відреагувала. Так, в цьому є наша помилка і розмову треба було завершувати швидше. Але подібних ситуацій не виникало і не могло б бути (ну який російський військовий буде телефонувати українській фірмі?), можливості подібних випадків у нас навіть не обговорювались. Не продумали як відмовляти в подібному випадку, наша помилка, будемо виправлятись.

На менеджера досить сильно давили, підвищуючи голос, щоб зробили похід "під ключ" та взяти передплату.

Проте! МЕНЕДЖЕР ВІДМОВИЛАСЯ допомагати з документами, брати передплати і запропонувала піти в гори Кавказу. На жаль, цієї частини розмови в публічному доступі не виявилося.

Це для нас стало уроком, що потрібно прописати категорії людей, з якими ми категорично не співпрацюємо і продумати, як ввічливо та швидко їм відмовляти.

В Абхазії жодного походу Kuluar не провів. Абхазію ми додали давно, коли її нам запропонували як партнерську програму. Це моя помилка. Ми консультували і передавали клієнтів партнерам. Йшла збірна група, люди писали відгук на тому сайті, через який відправляли анкету. Потім ми перестали надавати навіть консультації, прибрали всі дати, але сам маршрут висів на сайті, як і десяток інших неактивних. Там, де є рік у назві, він у нас автоматично змінюється на наступний – так треба для SEO. Про маршрут ми забули. Не врахували ми, що навіть наявність неактивного маршруту на сайті – це некоректно до наших друзів з Грузії.

За це прошу вибачення у всіх грузин, маршрут з сайту ми видалили.

Не вперше нам зробили зауваження за походи по Росії та на Ельбрус. В мене є пояснення, чому ми проводили ці програми, але зараз воно непотрібне. Зважаючи, на скільки цей пункт важливий для багатьох українців.

KULUAR ЗНІМАЄ ВСІ ДАТИ ПОХОДІВ ПО РОСІЇ ТА ЕЛЬБРУСУ і більше не буде проводити ці програми.

Що ж стосується росіян в групах – то ми не відмовляємо людям лише по гендерній, расовій чи національній ознаці. Ми не прирівнюємо політику держави до кожного її громадянина. Росіяни, які ходять з українським клубом зазвичай дуже гарні люди, які мають діаметрально протилежну думку до позиції провладної Росії.

Що відомо про скандал