Кум Табачника повернувся і знову потрапив у гучний скандал

Максим Луцький – кум одіозного міністра освіти за часів Януковича Дмитра Табачника. Впливовий чиновник не так давно, як поновився на посаді ректора столичного університету, а вже втрапив у гучний скандал.

Максима Луцького обрали ректором Національного авіаційного університету в Києві на початку січня 2021 року. Було чимало обурень як від частини викладачів й аспірантів вишу, так і від спостерігачів та громадських активістів.

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Перший "політ" у студентстві не задався

Розпочався новий навчальний рік, де частина українських студентів почали його з шоку. Першокурсники авіаційного університету заселилися у столичні гуртожитки та побачили справжнє пекло.

Умови, у які їх поселили, виявилися настільки жахливими, що, здається, навіть українські СІЗО мають пристойніший вигляд. У гуртожитках: ями в підлозі, розтрощена і брудна сантехніка, обідрані й десятки років не фарбовані стіни, а також стелі вкриті іржою.



Умови у гуртожитках авіаційного університету / Колаж 24 каналу

Ось такий вигляд мають гуртожитки престижного київського вишу, у якому готують пілотів, авіаконструкторів та інженерів.

Не подобаються гуртожитки – "на вихід"

Керівництво університету, у відповідь на дописи студентів у соцмережах, заявило, що курортних умов їм ніхто і не обіцяв. Ті, кому не подобаються проживання в гуртожитку, можуть зняти собі квартиру.

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Така ганебна реакція з боку керівництва цього вишу цілком очікувана. Нинішні керманичі університету давно довели, що вони думають не про якість навчання, а про власну кишеню.

Над авіавишом давно "літає" корупція

3 вересня 2021 року СБУ затримала начальника Льотної академії при авіаційному університеті – Олександра Чумака. Виявилося, що він, за даними слідства, вимагав хабарі за проходження атестації майбутніми льотчиками.

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Ба більше, коли Чумаку запропонували хабар у гривнях, то він почав вимагати, щоб йому "давали на лапу" лише в доларах.

З льотчиків регулярно брали хабарі. Хай би яким ти не був асом, але як не даси на лапу начальнику академії – не отримаєш ліцензію пілота.

Здавалося б, після стількох корупційних скандалів, чому вони продовжують так безсоромно брати хабарі? Відповідь проста. Попри поодинокі посадки хабарників "середньої руки", ніхто з головних корупціонерів так досі й не сів за ґрати.

Луцький – корупціонер й ексрегіонал

Вочевидь керівник Льотної академії, коли побачив свого нового керівника – ректора Максима Луцького, напевне, вирішив, що брати хабарі можна без проблем. Адже новий ректор – колишній регіонал та фігурант кількох корупційних скандалів.



Виборча агітація Луцького / Фото "ПолітХаб"

Луцький, на думку Агентства з питань запобігання корупції, не може обіймати посаду ректора держвишу. Річ у тім, що він підпадає під люстрацію. Адже за часів Януковича очолював у Києві Солом'янську районну адміністрацію. Також у той час був радником тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

У вересні 2014 році парламент ухвалив Закон "Про очищення влади". У документі мовиться про те, що високі держпосади не можуть обіймати особи, які понад рік були на держслужбі за президентства Віктора Януковича. Це період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Луцький був і народним депутатом від "Партії регіонів". Зокрема, голосував за сумнозвісні Харківські угоди, які розв'язали Путіну руки для анексії Криму.

Нещодавно РНБО дала вказівку СБУ розслідувати історію з Харківськими угодами, тому не виключено, що пан Луцький може незабаром отримати підозру у скоєнні держзради.

Але головне те, що студентам авіаційного університету, напевне, не варто очікувати покращення житлових умов в гуртожитках чи викорінення корупції при навчанні.

Старий-новий ректор

У 2015 році, після Революції Гідності, тодішній міністр освіти Сергій Квіт уже звільняв Луцького з посади проректора університету. Міністерська перевірка викрила масштабні фінансові махінації у навчальному закладі.

Як виявилось, університет тоді втратив кілька гектарів землі у Києві. Земля була швидко забудована багатоповерхівками, де викладачі начебто мали отримати квартири, але по факту, так нічого і не отримали.

Натомість кілька квартир у цих будинках з'явилося у Луцького, а також його найближчого оточення.

Окрім того, як виявили міністерські аудитори, університет під керівництвом старого-нового ректора закупив за держкошти кілька літаків. Техніка була куплена за завищеними цінами. Відтак, постає питання, чи отримав "відкат" на цій закупівлі пан Луцький.

Згодом з'ясувалося, що за кілька років, на цих літаках студенти так і не зробили жодного польоту. Адже техніку натомість використовували різні приватні структури у комерційних цілях.

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За часів генпрокурора Віктора Шокіна, а згодом і Віктора Луценка, кримінальну справу про ці схеми успішно "поховали".

Остання соломинка студентів

Перед 1 вересням, замість ремонту гуртожитків та інших приміщень навчального закладу, Луцький проводить помпезний концерт із нагоди початку навчального року.

Студентам авіаційного вишу, що живуть у жахливих гуртожитках, залишається сподіватися лиш на 2 установи. Це Національне антикорупційне бюро або СБУ.

Саме ці установи можуть "пересадити" скандального ексрегіонала з крісла ректора на лаву підсудних.

Можливо, тоді вже нове керівництво університету не буде хамити студентам, а почне реально розв'язувати їхні проблеми. Утім, побачимо згодом, чи станеться це.