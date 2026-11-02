Над Києвом створили захисний купол РЕБ проти керованих російських "Шахедів", – Флеш

Над Києвом створили захисний купол із засобів радіоелектронної боротьби, який має перешкоджати ворожим операторам дистанційно керувати ударними "Шахедами". Операцію підготували за кілька тижнів і залучили до неї виробників засобів РЕБ, Генштаб, Міноборони та інші структури.

За словами радника президента Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", ці заходи змусили противника призупинити використання певних технологій і шукати нові рішення.

Як працює захисний купол РЕБ над Києвом?

Російські військові використовують технологію Mesh-радіозв'язку, яка дає змогу операторам із території Росії дистанційно керувати ударними дронами "Шахед". Для цього на безпілотниках встановлюють радіомодеми, через які оператори можуть передавати команди та шукати цілі.

Щоб протидіяти цій загрозі, над столицею вирішили розгорнути систему засобів радіоелектронної боротьби. Вона має створювати перешкоди для зв'язку між російськими операторами та дронами, якими вони керують.

Над Києвом створили купол РЕБ / "Флеш"

Підготовка тривала кілька тижнів. До операції залучили провідних виробників засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та встановлювали необхідне обладнання. Загалом у Києві потрібно було облаштувати сотні локацій для антен та іншої апаратури. До роботи долучилися Генеральний штаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс Президента та інші підрозділи Сил оборони.

Операція була складною як із технічного, так і з організаційного погляду. Заходи перебували під постійним контролем президента України.

Бескрестнов зазначив, що створення захисного купола вже вплинуло на дії російських військових.

Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати шахеди, шукати інші рішення,

– заявив він.

Нагадаємо, в Україні розробили щонайменше п'ять моделей дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними ударними безпілотниками Росії. Окремі вітчизняні розробки вже демонструють дуже високу ефективність у бойових умовах.

Водночас остаточно оцінити результативність цих систем можна буде після їхнього масштабування в усіх підрозділах.