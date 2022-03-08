У Куп'янськ на Харківщині зайшла нова колона російської техніки, – відео

До харківського Куп'янська зайшла колона техніки окупантів. За свідченнями очевидців, росіяни зайшли до міста вночі.

Приблизно об 11 годині ранку містом їхала колона російських окупантів. Терористів вдалося зафіксувати на відео.

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Повний текст повідомлення:

Куп'янськ, близько 11:00. Очевидці повідомляють, що через місто йде нова колона російської військової техніки. Зайшли з боку Тополів вночі.

Відео ворожої техніки:

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