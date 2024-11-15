Не востаннє: навіщо росіяни пробували прорватися у Куп'янськ

Днями окупанти прорвалися у Куп'янськ. В російських військ було завдання зайти в місто, закріпитися там на певному плацдармі й дочекатися резерву для допомоги. Він був сформований, але після того, як російська колона була знищена ЗСУ, резервне підсилення ворога не стало висуватися.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що такі прориви з боку росіян на цьому напрямку будуть ще.

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Росіяни прорвалися, бо контролюють Синьківку

Після того, як українським силам довелося відійти від Синьківки, це північніше і східніше від Куп'янська, росіяни намагаються просунутися до міста, на північну частину, в бік Росії.

Це не вперше і не востаннє. Вже декілька таких спроб було пригнічено на самому виході росіян. Цього разу окупантам вдалося прорватися як раз через те, що вони контролюють Синьківку. Російська колона була знищена практично під час заходу в Куп'янськ, одні "вуха" цієї колони доповзли в місто, але й по них ЗСУ надавали,

– підкреслив Світан.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Географічні особливості місцевості

Військовий експерт пояснив, що на цій місцевості мало напрямків, які є небезпечними для танків. Це обумовлено географічними особливостями, там пролягають паралельно три річки (Оскіл, Красна, Чорний Жеребець), які впадають у четверту (Сіверський Донець).

Там багато лісів, всі небезпечні для танків напрямки не контролюються далекобійними українськими засобами. Тому росіяни проривають першу лінію оборони ЗСУ, яка розірвана через наявність лісів та річок.

"Але далі вступає в роботу друга лінія оборони ЗСУ, яка ліквідовує всі ці частини росіян, яким вдалося пройти. Єдина ворожа колона за ці 1,5 року оборони цього напрямку, яка прорвалась – та, що підійшла до Колісниківки, південніше Куп'янська. Думаю, що її теж знищать, але для цього потрібна достатня кількість засобів", – зауважив Світан.

Завдання окупантів – вийти на Лиман

В таких проривах практично вся штурмова колона росіян зазвичай гине, знищується і ворожа військова техніка. Як пояснив військовий експерт, російські війська хочуть вийти на лівий берег вздовж всієї течії річки Оскіл, аби дістатися до населеного пункту Лиман, щоб можна було звідти тиснути на Слов'янськ.