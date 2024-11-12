Йдуть прямо по тілах побратимів, – комбат розповів про головне завдання росіян біля Куп’янська

На Харківському напрямку ситуація доволі важка, але військові її контролюють. Ініціатива залишається на боці Сил оборони, які не дозволяють окупантам просуватися й виконувати поставлені завдання.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що особливо складними є бойові дії на Куп'янщині. Цей напрямок для ворога пріоритетний.

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Йдуть по тілах своїх

На Куп'янщині противник активно застосовує авіацію, завдає ураження як по правому березі, так і по лівому, знищує вщент житлову забудову. Ба більше, окупанти мали завдання до 1 листопада вийти на селище Куп'янськ-Вузловий і там закріпитися.

Це завдання противнику не вдалося реалізувати. На заваді стала злагоджена робота Сил оборони, різних структурних підрозділів, які працюють як єдиний механізм. Втім частково ворог зміг закріпитися в населеному пункті Кругляківка, звідти його намагаються вибити.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Також противник намагається розширяти плацдарм і рухатись в напрямку населеного пункту Колесниківка. Але супротив Сил оборони є дуже міцним. Військові порахували, що в невеликій посадці протяжністю 200 метрів, було знищено 120 окупантів. Підрахунок тіл продовжується.

Це ми ще не рахуємо тих, які загинули в укриттях, які присипані землею, сміттям, гіллям. Лише уявіть, яка інтенсивність штурмових дій противника, що вони буквально йдуть по тілах своїх, але намагаються виконати завдання,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Яка мотивація ворога

Може скластися враження, що окупанти вдаються до таких дій, бо вони максимально мотивовані та хочуть воювати. Але насправді це не так. Більшість російських окупаційних військ – це люди, які були мобілізовані завдяки соціальному договору всередині Росії, тобто через рекрутингові програми.

Наприклад, у провінційних містах, селах чоловікам, які йдуть на війну, пропонують грошову компенсацію. Фактично платять гроші за те, щоб піти й загинути на українській землі. Як наслідок, російське окупаційне керівництво має всі інструменти впливу до таких військових.

Якщо вони не виконали завдання, їх розстрілюють, показово принижують. Тому окупанти бояться повертатися до своїх, не виконавши завдання. Єдиний спосіб, як вони можуть діяти – це рухатись вперед,

– розповів Юрій Федоренко.

Сили оборони знищують більшість загарбників, а втрати Росії незіставні з результатами на полі бою. Проте інформаційні кампанії всередині країни-агресорки діють так, що окупанти вибирають пустити собі кулю в голову, але не здатися в полон Україні чи повернутися до своїх.

Яке завдання ворога на Куп'янщині

Комбат наголосив, що ворог далі тиснутиме й українцям треба до цього готуватися. Найближчі місяці об'єктивно будуть складними, аж до часу політичної стабілізації у країнах наших стратегічних партнерах. Доти ворог намагатиметься здобути максимальний результат на полі бою.

Важливим є реалізувати запит України про додаткові пакети підтримки, про санкції проти Росії та про окремі номенклатури високоточного далекобійного озброєння. Ми бачимо, що безпілотники, які летіли на Москву, дуже сильно впливають на емоційний стан тих, хто ухвалює рішення в самому Кремлі.

Противник намагається інтенсивно діяти в Харківській області. Важливим для росіян є захоплення Куп'янська-Вузлового, щоб зайняти плацдарм на лівобережжі річки Оскіл. У такому випадку окупанти зможуть вдаватися до заходів щодо форсування Осколу та подальшого виходу на правий берег. Без цього плацдарму форсувати річку неможливо.

У 2022 році, коли ми її форсували у межах Харківського контрнаступу, це було дуже складне випробування. Щобільше на той час не були настільки розвинені безпілотні системи, які зараз дають можливість високоточно нищити ворога,

– підкреслив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Тому для противника Харківська область є важливою, зокрема ті місця, які межують з Луганською. Для окупантів принципово заволодіти лівобережною Куп'янщиною, бо це дає передумови для подальшої окупації та виходу на правий берег.

Але наразі таке завдання виконати не вдається. Терміни змістили до Нового року. Якщо буде стабільне забезпечення Сил оборони й надійна підтримка української нації – реалізація плану ворога малоймовірна.