Лінія фронту вже за 2 кілометри від Куп'янська, ситуація біля міста дуже складна, – Беседін

Лінія фронту знаходиться за 2 кілометри від Куп'янська Харківської області. Так, ситуація біля самого міста дуже складна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону 9 січня.

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Ситуація в Куп'янську

За словами Беседіна, ворожі сили постійно намагаються здійснювати штурмові дії. Тільки за вчора було понад 12 штурмових дій по напрямку Петропавлівка-Голубівка. Цей напрямок належить до центральної частини міста Куп'янськ.

Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове-Куп'янськ, щоб потім вийти на саме місто. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл,

– розповів Беседін.

Додамо, Олег Синєгубов, глава Харківської ОВА, розповів в ефірі телемарафону, що за останній час з Куп'янського напрямку евакуювали понад 6 тисяч людей. За його словами, такі заходи продовжуються, наприклад, лівий берег Осколу міста Куп'янська. Там ще залишаються 133 дорослі людини, які відмовляються від евакуації.