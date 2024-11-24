Росіяни провалили важливий дедлайн, – комбат "Ахіллес" розповів, як тепер діє ворог на фронті

Російські окупанти почали шукати нові резерви після того, як не змогли закріпитися на лівобережжі Куп'янська до 1 листопада. Ними керує страх та система примусу.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, коли ворог зазнає невдачі, генерали відправляють в бій усіх – і кухарів, і механіків.

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Як російські генерали змушують росіян воювати

Окупанти не змогли до 1 листопада вийти до селища Куп'янськ-Вузловий та закріпитися на лівобережжі Куп'янська, тому російські генерали почали залучати до штурмових дій додаткові ресурси.

Росіяни дійсно провалили важливий дедлайн. Тому противник намагається вишуковувати нові резерви, яким би поповнити свої численні втрати в живій силі,

– наголосив комбат "Ахіллес".

Дехто вважає, що росіяни воюють наполегливо. Хоча насправді ж ними керує страх та система примусу. Коли вони зазнають невдач, приїжджають генерали на стройовий огляд і починають казати, мовляв, "стільки є людей – всіх у стрій. Кухарі, механіки, всі вперед".

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Як росіяни діють на полі бою

Юрій Федоренко пояснив, що по інтенсивності бойових дій погодні умови на ворога суттєво не впливають. Звісно, це має вплив на дальню логістику. Високоманевровна техніка не доходить до тих місць, куди доходила раніше. Проте в передній лінії боєзіткнення українські військові їх знищують шляхом безпілотних систем, протитанкових засобів, гармат та іншої зброї.

Тому окупанти переважно використовують пішу тактику. Тут не обов'язково мати високопідготовлений особовий склад, важлива кількість. Це ворог і намагається виконувати, саме кількісно проводити штурми як у денний, так і нічний час.

На деяких відтинках ворог "затягується" до 12 кілометрів пішим ходом. Проходить лісопосадки, а коли виходить на передню лінію бойового зіткнення, то перегруповується – ті, хто дійшли, переходять в ударно-штурмові дії.

Це не свідчить про те, що противник не підготовлений або низько підготовлений. Не можна недооцінювати противника, але і переоцінювати не варто. Треба завжди його раціонально оглядати на полі бою – можливості, характер дій і як він буде рухатись,

– зазначив військовий.

Натепер погодні умови більше підігрують противнику. Оскільки безпілотні системи, які є одними з основних засобів ураження ЗСУ, стали менш ефективними, але й у росіян так само. Водночас штурмова піхота як йшла в будь-яку погодувати, так і йде.

Ситуація поблизу Куп'янська: дивіться на карті

За останній тиждень росіянам так і не вдалося отримати суттєвих тактичних здобутків на полі бою щодо окупації наших територій. Бої продовжуються в ці хвилини, іде виявлення і знищення ворога на полі бою Силами оборони.

Що цікаво, на Куп'янському напрямку резерви противника постійно поповнюються завдяки в'язням і мобілізованим. Загарбників мотивуються фінансуванням.