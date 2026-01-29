Крах "мрій" Герасімова: комбат ЗСУ показав нібито "захоплений" Куп'янськ-Вузловий

Російська пропаганда знову відзвітувала про "перемогу", якої не існує. Цього разу міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" Куп’янська-Вузлового на Харківщині.

У відповідь українські військові спростували цю інформацію. Зокрема, комбат ЗСУ Роман Ковальов опублікував кадри просто з центру селища, яке окупанти так і не змогли навіть штурмувати.

Що записав на відео український комбат?

Роман Ковальов оприлюднив відеозвернення безпосередньо з центру Куп’янська-Вузлового, яке російське командування вже встигло "звільнити" у своїх зведеннях.

На записі видно спокійну ситуацію в населеному пункті та українських військових, які повністю контролюють селище.

Відео стало публічною і наочною відповіддю на чергові заяви начальника генштабу Росії Валерія Герасімова про "успіхи" російської армії на Харківському напрямку.

Кадри із нібито "захопленого" селища на Харківщині: дивіться відео

Що відомо про нібито "успішне захоплення" Куп’янська-Вузлового?