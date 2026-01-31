Куп'янськ-Вузловий під повним контролем Сил оборони, – DeepState

Куп'янськ-Вузловий повністю контролюють Сили оборони України. Попри спроби малих груп противника проникнути до селища, вони оперативно виявляються і знищуються.

Куп'янськ-Вузловий наразі перебуває під повним контролем України. Про це повідомляє DeepState.

Що відомо про ситуацію у Куп'янську-Вузловому?

Аналітики відзначають, що стабільна ситуація підтверджується щоденними відео українського військовослужбовця, на яких видно, що він вільно пересувається центром селища без бронежилета та каски.

Водночас вказується, що час від часу до населеного пункту намагаються проникнути малі групи противника з району Піщаного вздовж залізничної колії. Такі підрозділи оперативно виявляють і знищують, що дозволяє запобігати накопиченню сил ворога в селищі.

Куп'янськ-Вузловий: показуємо на карті

Раніше Міноборони Росії заявило про "захоплення" Куп'янська-Вузлового, що було спростовано українськими військовими. Комбат ЗСУ Роман Ковальов опублікував відео з центру селища, де видно контроль українських військових і спокійну ситуацію.

Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?