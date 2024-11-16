Оберуть пріоритетом Куп'янськ: яке стратегічне завдання перед окупантами поставив Путін

Один з важливих напрямків для ворога ще з минулого року залишається Лимано-Куп'янський, коли росіяни почали там наступ і концентрувати велику кількість особового складу. Згодом ворог намагався наступати з півночі Харківщини, у район Липців і Вовчанська. Росіяни хотіли з'єднати свої сили з тими, які атакували Куп'янськ.

Про це в етері 24 Каналу розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, пояснивши, що для російських військ пріоритетом є не стільки Куп'янськ, як Куп'янськ-Вузловий, де розташована велика залізнична станція.

Дивіться також Не востаннє: навіщо росіяни пробували прорватися у Куп'янськ

Завдання від Путіна

Тимочко наголосив, що російська логістика суттєво залежна від залізничного транспорту, беручи до уваги тактику окупантів вести бойові дії: залучати значну кількість артилерії, піхоти, створювати вогневий вал. Тому росіяни потребують постійного постачання.

На цьому напрямку для ворога також важливо вийти на Оскільське водосховище, яке живить агломерацію Краматорська та Слов'янська на Донеччині.

Цілі, які окреслили перед російськими військами на Куп'янському напрямку, першочергово розраховані на те, аби дати можливість їм виконати стратегічне завдання, яке поставив Путін ще з 2022 року – повна окупація Донецької області,

– зазначив Тимочко.

Росіяни не полишатимуть спроби увійти в Куп'янськ

Крім того, зі слів голови ради резервістів Сухопутних військ, ворог намагається повернути собі позиції на Харківщині, які він втратив під час контрнаступу ЗСУ.

"Противник сподівається, що йому вдасться з'єднати свої війська з Вовчанська та Куп'янська, хоча це вже абсолютно неймовірно, аби взяти під вогневий контроль Харків. В районі Вовчанська і Липців росіяни потерпіли велику кількість невдач. Посилити свій військовий контингент вони там не спроможні. Тому вони оберуть пріоритетом Куп'янськ і намагатимуться наступати на цьому напрямку", – підсумував Тимочко.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що російська армія не змогла виконати завдання свого командування та захопити Куп'янськ-Вузловий до 1 листопада. Дедлайн змінився, тепер росіяни сподіваються зробити це до початку 2025 року.