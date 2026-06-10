У 33 ОМБр чесно розповіли про ситуацію на Купʼянському плацдармі

На Куп’янському напрямку українські сили успішно стримують спроби 47-ї танкової дивізії РФ розрізати плацдарм. Водночас російські війська ведуть безперервні штурми і мають незначні тактичні просування.

Командир 3-го механізованого батальйону 33 ОМБр "Кіндрат" пояснив 24 Каналу, що зазнавши значних втрат у техніці та живій силі, окупанти змінили вектор головного удару.

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Що відбувається на Куп’янському напрямку?

Наразі смуга відповідальності 33-ї окремої механізованої бригади знаходиться на лівому березі річки Оскіл, на так званому Куп’янському плацдармі. Саме там противник без успіху намагається передовими підрозділами 47-ї танкової дивізії розсікти українську оборону. Штурмові дії тривають з першого дня, як тільки бригада зайшла на визначений напрямок.

Ми вже звикли до цього, як тільки бригада заходить на новий напрямок, починаються більш активні штурмові дії. Але станом на зараз противник не має особливого успіху. Так, звісно, є певні тактичні просування, але вони не впливають на загальну стійкість оборони бригади,

– пояснив військовий.

Як тільки бригада зайшла на напрям, противник атакував зі сходу. Але після того, як зазнав значних втрат в живій силі та техніці, перемкнувся на північ. Тобто напрям головного удару – це Куп'янськ-Вузловий. Відповідно, з метою забезпечення лівого флангу свого наступу, так само заходять підрозділи. Також є певний тиск з півдня, але він не настільки масований, як з північного напрямку.

Важливо! 3-й механізований батальйон 33-ї ОМБр збирає кошти на ремонт та придбання автомобілів. Командир "Кіндрат" наголосив, що машини працюють на знос, бо прифронтові дороги безжальні, а їздити доводиться постійно і багато. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.

Що задумали окупанти біля Куп'янська-Вузлового: дивіться у відео

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

Через ефективний вогневий контроль з боку ЗСУ, командування російського східного угрупування з 7 червня повністю заблокувало рух кількома стратегічно важливими трасами, які ведуть до анексованого Криму.

Керівник Сил безпілотних систем України Роберт Бровді уточнив, що під заборону потрапила автомагістраль М-14 "Ростов – Крим", яка слугує головною артерією сухопутного постачання окупантів на півдні, а також автошлях "Таврида". Варто зазначити, що якщо раніше загарбники обмежували на цих напрямках лише цивільні автомобілі, то тепер нові жорсткі заборони паралізували безпосередньо військову логістику армії РФ.