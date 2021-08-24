Купюри заспівали: до дня Незалежності українські гроші оживили – кумедні відео

У межах проєкту "30 незалежних" за допомогою додатку Reface 3 українські банкноти "виконали" українські хіти. Програма "оживила" Володимира Великого, Лесю Українку та Володимира Вернадського.

У "виконанні" українських банкнот прозвучали пісні гурту Go_A, MamaRika та Wellboy. За словами представників компанії, метою такого дійства є підняття настрою українцям на День Незалежності.

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Що "співали" банкноти

У "виконанні" Володимира Великого з банкноти зразка 1992 року прозвучала пісня Wellboy – "Гуси". Ця композиція з'явилася влітку 2021 року і швидко стала популярною. Навіть київському князю вона припала до душі.

Wellboy – "Гуси" від Володимира Великого: відео

Леся Українка "виконала" хіт 2021 року – пісню "Шум", з якою гурт Go_A представляв Україну на "Євробаченні-2021" у Роттердамі та посів 5-те місце.

Go_A – "Шум" від Лесі Українки: відео

Володимир Вернадський вирішив "заспівати" пісню "Мама Ріка" від виконавиці MamaRika, яка увірвалася в українські чарти ще у 2016 році.

Reface вирішив креативно привітати українців

У CEO Reface розповіли, що такі відео зробили не лише для того, щоб пишатися здобутками незалежної України, але й трохи повеселитися.

Як усі Reface хотів привітати країну, але у свій нестандартний спосіб. Категорію створили не лише для того, щоб пишатись нашими здобутками Незалежності, але й щоб трохи посміялись у цей день. Український інститут та Port agency проробили колосальну роботу і приємно бачити проєкт такого масштабу в Україні,

– розповів Дмитро Швець.