Окупанти вдарили по дамбі Курахівського водосховища: як сильно постраждала місцева ТЕС

Напередодні російські війська завдали удару по дамбі Курахівського водосховища. Курахівську ТЕС, що перебувала під постійними обстрілами, вдалося частково евакуювати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Вільне радіо". Зокрема, вдалося евакуювати частину персоналу ТЕС.

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В якому стані Курахівська ТЕС

На початку 2024 року компанія "ДТЕК" і керівництво Курахівської ТЕС вирішили евакуювати станцію, оскільки вона більше не могла функціонувати через постійні російські обстріли, про що розповів очільник Курахівської МВА.

Видання WSJ, яке поспілкувалося з директором станції Анатолієм Боричевським, зазначає, що рішення було ухвалене навесні, після того, як російські загарбники знищили міст, який використовували для постачання вугілля до ТЕС.

Більшість обладнання з Курахівської ТЕС вже евакуювали до більш безпечних міст або на інші станції, щоб замінити пошкоджені компоненти. Тому більшу частину коштовного обладнання, зокрема генераторів, турбін та трансформаторів, вдалося врятувати,

– повідомив очільник Курахівської МВА Роман Падун.

Посадовець повідомив, що з міста також вдалося евакуювати працівників станції.