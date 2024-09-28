Де є дуже небезпечна ситуація на фронті: оперативне зведення від Світана

Командир 425 окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гаркавий повідомив, що за 2 тижні ворог не просунувся на Покровському напрямку. Навпаки, ми маємо успіхи. З міркувань безпеки він не вказав де, але, впевнений, що росіяни цього навіть не доповідають своєму керівництву.

У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав дії росіян на Покровському напрямку.

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Ситуація на фронті

За його словами, оперативний прорив на Покровському напрямку не був підкріплений достатньою кількістю резервів, навіть на початку. Адже від Донецька до Покровська 55 кілометрів по прямій й забезпечити там серйозну кількість війська – вони просто не змогли.

У сам прорив вони пішли, а резервів не вистачило. Тим більше ще й наші дії на Курському напрямку відвернули увагу декількох десятків тисяч російських військ. Пара дивізій, як мінімум. Отже, вони не зʼявилися на Покровському напрямку,

– пояснив Роман Світан.

На його думку, можна сказати, що на цю мить небезпечна ситуація саме для Покровського напрямку - знята.

"Проте росіяни розвернулись в сторону: Курахове, Вугледар. Там дуже небезпечна ситуація й вона не покращується. Потрібно вживати термінових заходів – для цього у нас залишилося декілька днів", – додав військовий експерт.

Пожежа на військовому полігоні

У російському Тамбові горить територія, що належить до Міноборони, імовірно, на військовому полігоні.

Роман Світан припустив, що, скоріш за все, це робота наших груп спротиву, які виконують бойові задачі на військових обʼєктах. Надто добре горить й димить, тобто могли були знищенні певні військові обʼєкти.

"Зараз дуже багато груп супротиву по всій території Росії. Починаючи від Кавказу й закінчуючи Якутією", – додав Роман Світан.