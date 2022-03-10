Куритимуть самокрутки: один зі світових тютюнових лідерів зупиняє інвестиції в Росію

Все більше світових компаній покидають російський ринок. Вони зупиняють інвестиції, закривають виробництво, або припиняють продаж. До такого кроку вдалися і тютюнові компанії.

Тютюнова компанія Japan Tobacco Inc заявила про зупинку усіх інвестицій в Росію, у тому числі у маркетингову діяльність.

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"Проблеми, пов’язані з діяльністю в Росії в цей час, є безпрецедентними, і JTI потрібен деякий час, щоб оцінити довгострокові наслідки ситуації, з якою зараз стикаються всі великі міжнародні інвестори в Росії", – йдеться в заяві компанії.

Поки JTI не планує зупиняти своє виробництво в Росії – там в компанії є чотири заводи. Але не виключає, що і таке може статися.

"Якщо робоче середовище та геополітична ситуація істотно не покращаться, JTI не може виключати можливість призупинення виробничої діяльності в країні", – заявили в компанії.

Таким чином без роботи можуть залишитися близько 4 тисяч росіян.

Варто відзначити, що JTI має і завод в Україні – в Кременчуці. На час війни його довелося закрити задля безпеки працівників.

"Ми всі були шоковані, побачивши, що людська трагедія розгортається перед нами. В Україні, де у нас працює близько 1000 людей, компанія призупинила свою діяльність, надавши пріоритет безпеці наших співробітників та їхніх сімей. JT Group надає всю можливу підтримку постраждалим людям і вже виділила значні ресурси на гуманітарну допомогу та продовжує підтримувати багато ініціатив співробітників як на місцевому рівні, так і в прилеглих країнах. Я щиро сподіваюся, що мир незабаром повернеться", – заявив президент і головний виконавчий директор JT Group Масамічі Терабатаке.

JTI випускає такі марки сигарет, як Winston, Camel, Glamour, Sobranie, LD, Logic Compact

JTI не перші з тютюнових компаній, хто зупиняє інвестиції в Росію. До цього до такого кроку вдалися і Philip Morris та BAT, які теж вирішили поки не закривати своїх заводів.

Натомість тютюнова компанія Imperial Brands заявила про закриття свого заводу у російському Волгограді та припинення будь-якої діяльності в Росії.