Курс долара на наступний тиждень: прогноз аналітика
Наступного тижня не варто чекати суттєвих коливань на ринку валют. Курс долар до гривні залишиться на рівні поточних значень.
Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень приблизно по 26,8 гривні, а готівковий долар у банках – 26,8 – 27,1 гривні. Такі дані навів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі "РБК-Україна".
До слова Чому долар падає: прогнози для України
Він пояснив, що курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано: на міжбанку знизився, на інших сегментах – зріс.
Яким було зростання курсу американського долара з 22 до 29 травня:
- офіційний курс долара США зріс на 0,4%: з 26,77 до 26,87 гривні за долар;
- попит/пропозиція долара на міжбанку знизились на 0,1%: з 26,86 – 26,90 до 26,83 – 26,86 гривні за долар;
- середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли на 0,4% – 0,2%: з 26,67 – 26,94 до 26,77 – 27,01 гривні за долар.
Як змінювався курс валют протягом року
► Долар
На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5 – 15 копійок.
Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.
► Євро
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася.
Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу