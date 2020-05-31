Наступного тижня не варто чекати суттєвих коливань на ринку валют. Курс долар до гривні залишиться на рівні поточних значень.

Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень приблизно по 26,8 гривні, а готівковий долар у банках – 26,8 – 27,1 гривні. Такі дані навів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі "РБК-Україна".

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Він пояснив, що курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано: на міжбанку знизився, на інших сегментах – зріс.

Яким було зростання курсу американського долара з 22 до 29 травня:

офіційний курс долара США зріс на 0,4%: з 26,77 до 26,87 гривні за долар;

гривні за долар; попит/пропозиція долара на міжбанку знизились на 0,1%: з 26,86 – 26,90 до 26,83 – 26,86 гривні за долар;

0,1%: – середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли на 0,4% – 0,2%: з 26,67 – 26,94 до 26,77 – 27,01 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

► Долар

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5 – 15 копійок.

Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

► Євро

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася.

Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу