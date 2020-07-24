Головні іноземні валюти продовжують дорожчати. Нацбанк встановив на 24 липня офіційний курс на рівні 27,88 гривні за долар та 32,24 гривні за євро. Яким є курс в обмінних у містах України, читайте у матеріалі 24 каналу.

Офіційні курси Нацбанку

Гривня 24 липня продовжила своє знецінення, свідчать дані НБУ. За долар слід викласти 27,88 гривні, що на 10 копійок більше ніж попереднього банківського дня.

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Європейська валюта коштує 32,24 гривні – на 5 копійок більше, ніж було 23 липня.

Яка ситуація в обмінниках

В обмінниках курси валют традиційно відрізняються від офіційних. Долар у середньому купують за 27,75 гривні, продають – 27,82 гривні, свідчать дані Мінфіну.

За одне євро слід викласти 31,91 гривні, а продати валюту ЄС можна за 32,10 гривні.

Київ

Долар купують за ціною від 27,65 до 29,01 гривні, а продають за 27,74 – 27,90 гривні.

За євро дають від 31,85 до 32,02, купити валюту можна за 31,99 – 32,35 гривні.

Львів

Купують долар за ціною від 27,64 до 27,75 гривні, а продають за 26,73 – 27,98 гривні.

За євро можна виручити від 31,75 до 31,93 гривні, купити валюту можна за ціною від 32 до 32,10 гривні.

Одеса

Долар купують за ціною від 27,70 до 29,80 гривні, а продають за 27,83 – 27,95 гривні.

За євро дають від 31,85 до 32,05, купити валюту можна за 31,95 – 32,37 гривні.

Харків

Купують долар за ціною від 27,60 до 27,85 гривні, а продають за 26,75 – 28 гривень.

За євро можна виручити від 31,60 до 33,10 гривні, купити валюту можна за ціною від 32,10 до 32,28 гривні.

Дніпро

Долар купують за ціною від 27,50 до 27,70 гривні, а продають за 27,85 – 28,50 гривні.

За євро дають від 31,30 до 32,10, купити валюту можна за 31,60 – 32,25 гривні.

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Статистика курсу валют в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу