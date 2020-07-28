Офіційно головна європейська валюта подорожчала 28 липня на 38 копійок, вартість долара залишилася на рівні попереднього дня. Яким є курс в обмінниках у найбільших містах України, читайте у матеріалі 24 каналу.

Офіційні курси Нацбанку

Гривня 28 липня відчутно знецінилася щодо євро, свідчать дані на сайті НБУ. За європейську валюту слід викласти 32 гривні 60 копійок, що на 38 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Натомість вартість долара залишилася на попередньому рівні – 27 гривень 75 копійок.

Яка ситуація в обмінниках

В обмінниках курси валют традиційно відрізняються від офіційних. Долар у середньому купують за 27,60 гривні, продають – 27,68 гривні, свідчать дані Мінфіну.

За одне євро потрібно віддати 32,25 гривні, а продати валюту ЄС можна за 32,10 гривні.

Київ

Долар купують за ціною від 27,50 до 29,01 гривні, а продають за 27,59 – 27,76 гривні.

За євро дають від 31,08 до 32,26 гривні, купити валюту можна за 32,13 – 32,40 гривні.

Львів

Купують долар за ціною від 27,45 до 27,65 гривні, а продають за 26,57 – 27,80 гривні.

За євро можна виручити від 32 до 32,14 гривні, купити валюту можна за ціною від 31 до 32,25 гривні.

Одеса

Долар купують за ціною від 27,55 до 27,70 гривні, а продають за 27,68 – 27,82 гривні.

За євро дають від 32,10 до 32,20 гривні, купити валюту можна за 32,25 – 32,42 гривні.

Харків

Купують долар за ціною від 27,55 до 27,84 гривні, а продають за 27,68 – 27,85 гривні.

За євро можна виручити від 32 до 32,25 гривні, купити валюту можна за ціною від 32,15 до 32,50 гривні.

Дніпро

Долар купують за ціною від 27,50 до 27,60 гривні, а продають за 27,60 – 28,50 гривні.

За євро дають від 32,10 до 32,30, купити валюту можна за 31,60 – 32,40 гривні.

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Статистика курсу валют в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу