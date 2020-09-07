На понеділок, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. За вихідні курс гривні щодо іноземних валют трохи ослаб.

Так, ціна долара у понеділок 7 вересня становить 27,73 гривні. Тобто американська валюта подорожчала на 4 копійки. Такі дані оприлюднили на сайті НБУ.

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Збільшилась і вартість євровалюти. За 1 євро доведеться заплатити 32,86 гривні. Ціна валюти зросла на 12 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: 27,73 – 27,76;

27,73 – 27,76; євро: 32,72 – 32,75.

Вартість валюти в обмінниках:

долар: 27,56 – 27,79;

27,56 – 27,79; євро: 32,40 – 32,86.

Який курс гривні буде у 2020 – 2021 роках

Український банкір Сергій Фурса розповів, що 2020 рік буде напрочуд сприятливий для національної валюти. Середньорічний курс української валюти до долара становитиме близько 27 гривень. Прогнозують, що рівень інфляції у грудні буде 5,9%. Раніше ж очікували вдвічі більший показник. Стабільності гривні посприяв карантин. Імпорт був обмежений, тоді як експорт збільшився. Окрім цього Фурса запевнив, що не варто міняти долари на євро.

За офіційним прогнозом, у 2021 році курс нацвалюти становитиме 29,1 гривні за долар. Однак наприкінці року очікують покращення. Вартість американської валюти впаде до 28,8 гривні.