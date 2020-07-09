На четвер, 9 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо додали в ціні.

Офіційний курс долара та євро на 9 липня

У четвер за один американський долар доведеться викласти 26,95 гривні. Це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня – у середу, 8 липня. Про це мовиться на сайті НБУ.

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Щодо євро, то воно також трохи зросло в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 8 липня, європейська валюта додала 2 копійки. Отже, 9 липня вона коштуватиме 30,43 гривні за одиницю.

Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У підсумку виникли проблеми з потраплянням до України готівки, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

У квітні долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні та продовжився у червні. Так, знову американська валюта подолала позначку у понад 27 гривень 28 травня. Щоправда, згодом із певними коливаннями вона все ж трохи опустилась. Зрештою від кінця травня та до сьогодні долар коштував на рівні 26,6 – 26,9 гривні за одиницю.

Натомість європейська в середині травня знову почала коштувати більше за 29 гривень, а у червні євро кілька разів то додало позначку у 30 гривень, то трохи опускалося, але не нижче показника в 29,8 гривні. З 3 липня та до 8 числа євро максимально коштувало 30,72 гривні за одиницю – мабуть, на таку ситуацію вплинула відставка голови НБУ Якова Смолія.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках, на міжбанку та "чорному" ринку

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 8 липня українці долар у середньому купували за 27,05 гривні. А обміняти в банках "зеленого" можна було за 26,8 гривні. Євро, зі свого боку, банки купували за 30 гривень, а продавали вони європейську валюту за 30,49 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

8 липня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 26,97 – 26,99 гривні;

євро – 30,40 – 30,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 26,90 – 27 гривень, а євро – за 30,13 – 30,28 гривні.

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Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу