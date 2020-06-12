На п'ятницю, 12 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, "вічнозелений" спав лише на трохи, а натомість європейська валюта припинила різке зростання та суттєво подешевшала.

За даними національного регулятора, наприкінці робочого тижня долар зупиниться на позначці у 26 гривень 59 копійок. Це на 4 копійки дешевше, ніж у попередній банківський день 11 червня.

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Натомість євро подешевшало трохи більше: за один доведеться заплатити 30 гривень 17 копійок. Минулого дня він коштував 30 гривень 28 копійок, неабияк підскочивши лише за один день. Відтак перервалася тенденція до його зростання, яку спостерігали від початку тижня.

Вартість валюти на міжбанку

Середні курси валют на міжбанку такі:

долар США – 26,66 – 26,69 гривні;

євро – 30,33 – 30,36 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ:

долар продають за 26,70 гривні, а купують за 26,60 гривні;

за євро треба віддати 29,95 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,10 гривні.

Підкреслимо. У бюджеті на 2020 рік закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19. Нині прогнозують показник середньорічного курсу долара у 29,5 гривні за долар.



Курс гривні щодо долара за роками / Інфографіка 24 каналу