На середу, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар залишився стабільним, а євро дещо здорожчало.

Офіційний курс валют долара та євро за 16 вересня

У середу вартість 1 долара не змінилась – 28 гривень. Про це свідчать дані Нацбанку.

До речі Коли гривня впаде до 28 за долар: прогноз курсу валют на тиждень

Проте гривня дещо ослабла щодо європейської валюти. Ціна за 1 євро становить – 32,3 гривні. Це на 10 копійок дорожче, ніж 15 вересня.

Скільки коштує валюта на міжбанку:

долар – від 28 гривень до 28,1;

– від 28 гривень до 28,1; євро – 32,3 гривні.

Скільки коштує валюта в обмінниках

долар – від 27,9 до 28,1;

– від 27,9 до 28,1; євро – від 32,9 до 33,4.

Яким буде курс гривні щодо долара у 2021 році

У держбюджеті-2021 передбачили, що середньорічний курс долара становитиме близько 29,1 гривні. Однак прогнозують, що до кінця року гривня зміцниться приблизно на 30 копійок.