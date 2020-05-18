Курс валют на 18 травня: гривня ще більше зміцнила свої позиції
На понеділок, 18 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська гривня зміцнила свої позиції після вихідних. Євро та долар втратили по декілька копійок.
За даними НБУ, у понеділок, 18 травня, вартість одного долара становить 26 гривень 63 копійки. Тобто на початок тижня його вартість зменшилася на 4 копійки. Тоді як ще 15 травня вартість "вічнозеленого" становила 26 гривень і 67 копійок.
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Євро подешевшало дещо менше за долар – на 2 копійки. Наприкінці минулого тижня вартість євро становила 28 гривень і 78 копійок, тепер же його ціна становить 28 гривень 76 копійок.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – у межах 26,61 – 26,63 гривні;
- євро – у межах 28,83 – 28,85 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 59 копійок, а продати – за 26 гривень 85 копійок.
- Курс євро в обмінниках: 28 гривень 53 копійок купівля, 28 гривень 99 копійок – продаж.
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Яким буде курс гривні до кінця 2020: головне
- Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що Україна у 2020 році зазнає економічного спаду на рівні 5,1% ВВП, але це падіння нейтралізується вже наступного року.
- Разом з тим курс долара впродовж наступних двох років коливатиметься на рівні 29 – 29,5 гривні.
Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу