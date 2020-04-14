Який курс долара і євро в обмінниках України 14 квітня

В обмінних пунктах України валюта майже не змінила своїх позицій. Курс долара в обмінниках 14 квітня на купівлю в середньому сягає 27,3 гривні, а на продаж – 27,38. Євро – 29,5 та 29,6 гривні.

Який курс заклав Нацбанк Читайте також Українці понесли гривні на рахунки в банках, а долари забрали Нацбанк на 14 квітня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,4 гривні, а євро – 29,53 гривні. Курс долара і євро в обмінниках України В українських обмінниках ціна валюти 14 квітня мало відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін". Київ Купити долар можна за ціною від 27 і навіть до 29 гривень, а продати – за 27,15 та 31 гривню.

Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,61 гривні, а продати – за 29,5 та 30 гривень. Львів Купити долар можна за ціною від 27,05 до 27,28 гривні, а продати – за 27,3 та 27,4 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,32 до 29,49 гривні, а продати – за 28,8 та 29,65 гривні. Одеса Купити долар можна за ціною від 27,05 до 27,22 гривні, а продати – за 27,15 та 27,4 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,42 гривні, а продати – за 29,5 та 28,8 гривні. Харків Купити долар можна за ціною від 27 до 27,33 гривні, а продати – за 27,22 та 27,5 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,25 до 29,57 гривні, а продати – за 29,55 та 29,9 гривні. Дніпро Купити долар можна за ціною від 27 до 27,35 гривні, а продати – за 27,35 та 27,5 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 29,25 до 29,55 гривні, а продати – за 29,49 та 29,8 гривні.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка 24 каналу