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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Курс валют 5 грудня: долар і євро майже не змінили позицій

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      Яким буде курс валют від НБУ 5 грудня / GettyImages

      На четвер, 5 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво змінили свої позиції.

      За офіційними даними НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 2 копійки. Тож вартість долара у четвер становить 23 гривні 93 копійки.

      До теми: Курс долара 24 гривні – це нова реальність, – Милованов

      Водночас європейська валюта додала в ціні лише 1 копійку. Так, тепер євро коштує 26 гривень 51 копійку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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