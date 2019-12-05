Курс валют 5 грудня: долар і євро майже не змінили позицій
На четвер, 5 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво змінили свої позиції.
За офіційними даними НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні 2 копійки. Тож вартість долара у четвер становить 23 гривні 93 копійки.
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Водночас європейська валюта додала в ціні лише 1 копійку. Так, тепер євро коштує 26 гривень 51 копійку.
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