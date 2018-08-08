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Курс валют на 8 серпня: долар значно здешевшав

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Курс валют НБУ на 8 серпня:
Курс валют НБУ на 8 серпня: / biznesua.com.ua

На середу, 8 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар подешевшав, а євро зросло в ціні.

За офіційними даними Національного банку України, у середу, 8 серпня, амереканський долар буде коштувати 27 гривень і 2 копійки, що на 11 копійок менше, ніж у вівторок, 7 серпня

Читайте також: НБУ розпродав 50 мільйонів доларів для підтримки курсу гривні

За європейську валюту, у середу потріно буде заплатити 31 гривню і 34 копійки, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

 

Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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