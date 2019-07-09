Курс валют на 9 липня: долар і євро все дешевшають

На вівторок, 9 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, гривня продовжує зміцнювати позиції, а валюта втрачати в ціні.

За інформацією Нацбанку, у порівнянні з попереднім банківським днем, американський долар втратив 11 копійок.

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Його ціна у вівторок, 9 липня, становитиме 25 гривень 60 копійок.

Своєю чергою, вартість європейської валюти складе 28 гривень 71 копійку.

Євро впало у ціні аж на 24 копійки у порівнянні з курсом за понеділок, 8 липня.