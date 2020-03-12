Курс валют на 12 березня: євро та долар знову суттєво додали в ціні

На четвер, 12 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, гривня вкотре продовжує падати.

Яким буде курс долара до гривні

Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, 12 березня один американський долар коштуватиме 25,62 гривні. Це на 31 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня – у середу, 11 березня. Цікаво, що тоді долар також подорожчав – із 24,92 гривні до 25,31 гривні.

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Не кращою є і ситуація в обмінниках – тут пропонують курс у понад 26 гривень за долар (купівля – продаж). На міжбанку долар коштує трохи більше ніж 25,7 гривні за одиницю.

Зауважимо, що почався тривалий підйом долара 25 лютого. Відбувалося це на тлі епідемії коронавірусу. Згодом на ситуацію вплив найбільший від часів Світової фінансової кризи спад на світових фінансових ринках. Його також спровокувала паніка, спричинена коронавірусом. Долила олії у вогонь і відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією. У підсумку фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трильйонів доларів.

Зверніть увагу! Ще на початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні. Якщо порівнювати нинішній стан із тими показниками, то американська валюта подорожчала на понад 1 гривню.

Яким буде курс євро до гривні

Ситуація з євро є дуже подібною до долара. Щоправда, євро зростає набагато суттєвіше. Зокрема, на початку 2020 року за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Тепер же, 12 березня, згідно з даними НБУ, європейська валюта коштує 29,05 гривні за одиницю. А це майже плюс 3 гривні.

Якщо ж порівнювати з курсом на 11 березня, євро подорожчав аж на 26 копійок. Аналогічне зростання можна було спостерігати і попереднього банківського дня – тоді він стрибнув з 28,23 до 28,79 гривні за одиницю.

В обмінниках за євро пропонують курс у понад 30 гривень. А на міжбанку європейська валюта коштує 29,09 (купівля) – 29,12 (продаж).

Як і у випадку з доларом, євро почав різко йти вгору також 25 лютого. Причини – такі ж самі:

коронавірус,

відсутність угоди між ОПЕК і Росією.

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Що про падіння гривні кажуть у НБУ

За інформацією регулятора, нинішній високий попит на валюту на міжбанківському ринку є типовим для післясвяткових днів. Водночас його підживлюють нервові настрої учасників ринку, що пов’язані з високою невизначеністю щодо подальшого поширення коронавірусу в світі. Впливає на такі настрої і підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках.

Нинішня ситуація на українському валютному ринку – міжбанківському та готівковому – склалася під впливом передусім психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні,

– зауважили представники Нацбанку.

У НБУ додають, що для запобігання "розкачування" курсу залучатимуть також і міжнародні резерви. І це вже підтверджено на практиці. До прикладу, минулого тижня Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, 10 березня – 250 мільйонів доларів, а 11 числа – майже 350 мільйонів доларів.

Зауважимо! Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.

Водночас у Нацбанку переконують, що епідемія коронавірусу спричинила лише обмежений і нейтральний вплив на економіку України. На їхнє переконання, український експорт продовжує зростати. Натомість деяке зниження цін на окремі експортні товари компенсує подальше нарощування фізичних обсягів поставок за кордон. Крім того, ціни на імпорт знижуються швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії. Це призводить до скорочення вартісних обсягів імпорту.

Скорочення обсягу вкладень іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду України протягом останніх тижнів є незначним. Ситуація на грошово-кредитному ринку також залишається стабільною. Гривнева ліквідність банківської системи зараз становить близько 230 мільярдів гривень, а валютна – понад 8 мільярдів доларів,

– заспокоює держрегулятор.

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Прогноз курсу долара / Інфографіка 24 каналу