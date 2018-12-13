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      Курс валют на 13 грудня: валюта почала дорожчати

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      Курс валют НБУ на сьогодні 13.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 13 грудня / crimea.kp.ru

      На четвер, 13 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві світові валюти почали дорожчати у ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 13 грудня за один американський долар доведеться віддати 27 гривень 81 копійку.

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      Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро також додало у ціні, проте менше, аніж "зелений" – лише 2 копійки у порівнні з курсом на середу.

      Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 31 гривню 55 копійок.

      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Валюта Курси валют Гривня євро
      Джерело: 24 Канал
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