Курс валют на 29 січня: долар і євро вкотре зросли

На середу, 29 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо додали в ціні.

Яким буде курс долара щодо гривні

Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, в середу один американський долар коштуватиме 24,72 гривні. Це на 12 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

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Зауважимо, що наприкінці минулого року долар опустився аж до 23,3 гривні за одиницю. Проте вже в новому 2020 році він здебільшого зростав. Зрештою 17 січня долар вдруге за місяць (вперше було 10 числа) подолав позначку у 24 гривні, але відтоді нижче не опускався.

Серед причин цього називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Також на ситуацію могло вплинути й те, що у цей час економіка України працювала не на повну.

Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.



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Яким буде курс євро щодо гривні

Якщо порівнювати з курсом на 28 січня, євро трохи зріс. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 9 копійок і коштуватиме у середу 27,21 гривні за одиницю. Примітно, що попереднього банківського дня євро також подорожчав.

Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 26 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Вперше євро досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору. Зрештою європейська валюта подолала позначку у 27 гривень 24 січня. 27 числа вона знову впала нижче за 27 гривень – до 26,85 гривні за один євро. Але наступного банківського дня євро вже піднявся до 27,12 гривні.