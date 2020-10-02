У літаку Ан-26, який 25 вересня розбився під Чугуєвим, було 27 людей, з яких 26 загинули. На борту мав бути ще один курсант Валентин Рейзер, але обставини склалися таким чином, що він не зміг полетіти. Тепер хлопець поспілкувався з журналістами.

Курсант Валентин Рейзер розповів у коментарі "Високому замку", що дуже добре знав багатьох з тих курсантів, які летіли на Ан-26.

Варто знати Кожен – це чиясь доля: імена та історії загиблих у авіакатастрофі Ан-26 в Чугуєві

Дмитро Андрущенко, Олександр Бойко, знав усю 133 групу. Ростислав Булій, Олександр Клевець, Микола Микитченко, Богдан Матвійчук, Костянтин Зиб'юк, Руслан Шеремет – усі вони перейшли на третій курс. Я був їхнім одногрупником, але декілька днів тому перевівся на інженерний факультет, на спеціальність "авіаційне озброєння",

– розповів хлопець.

Курсант запевняє, що вся група була дружньою. Та найбільше він дружив з Віталієм Вільховим, адже разом з ним навчався ще у Військовому ліцеї імені Героїв Крут у Львові.

"Віталій був на рік від мене старшим. У нас було багато спільних друзів, знайомих. З перших днів знайшли з ним спільну мову, ходили разом у звільнення. Він ні в чому нікому не відмовляв, відгукувався на будь-чиє прохання про допомогу", – пригадує Валентин Рейзер.

Хлопець також розповів, що теж мав летіти в тому літаку, але обставини склалися таким чином, що він не полетів. Він також вже мав нагоду попрощатися зі своїм другом Віталієм Вільховим у Харкові.

Мені важко підібрати слова, які розрадили б. Тяжко усвідомити, що я втратив стільки друзів. Я уявляю, яка це страшенна втрата для їхніх рідних,

– резюмував курсант.

Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України.

На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Впродовж наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.



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