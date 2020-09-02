Постраждалі в аварії за участю п’яного майора Володимира Холодного хочуть надалі навчатися у Військово-медичній академії. Це попри те, що у дівчат жахливі травми після ДТП.

На вченій раді навчального закладу вирішили, що для дівчат створять усі необхідні умови, аби вони змогли отримати спеціальність військових медиків, пише "Експрес".

Раніше Курсантки розповіли про страшну аварію, після якої їм ампутували ноги

Наразі Олександра Гуй, Галина Николин і Тетяна Ніколаєва після операцій перебувають в одній палаті. До дівчат навідуються рідні, близькі та друзі.

Волонтерка Наталя Воронкова оприлюднила у фейсбуці відео несподіваної зустрічі курсанток з тими, хто врятував їм життя – Сергієм та Антоном.

Вона розповіла, як дівчата почуваються та закликала допомогти їм.

Дивіться відео Наталі Воронкової з палати дівчат

У якому стані курсантки

Галині Николин лікар дозволив на 30 хвилин виїхати на вулицю.

Вона проїхалася на інвалідному візочку від травматології й до хірургії та назад. Переломи у неї важкі, тому біль постійний, муляє й дошкуляє постійно.

Дівчина отримала політравми кінцівок, одна її нога в гіпсі, інша – на спеціальному апараті. Найважливіше, аби рани загоїлися і не розвинувся некроз.

Галина на наступний день після операції зателефонувала бабусі та привітала її з 78-річчям. Про аварію не розповіла, щоб не засмучувати.

Олександра Гуй намагається усміхатися, навіть коли їй дошкуляє температура.

Волонтерка розповіла, що планують ще один консиліум з професором з інституту ортопедії та травматології по збереженню другої ноги дівчини.

"Спить погано, їй страшно закривати очі, тому що згадується весь пережитий жах", – написала Воронкова.

Біля неї в палаті постійно поруч один з братів дівчини.

У Тетяни Ніколаєвої нещодавно була чергова операція.

Попри слабкість і відчуття фантомного болю у тій нозі, яку ампутували, температура спадає. З дівчиною у палаті її мама і коханий.

Допомога дівчатам

Воронкова просить всіх небайдужих надати постраждалим дівчатам фінансову допомогу та вказала номер банківської картки.

Приватбанк – 5168 7456 0514 9878 – Воронкова Наталія.

Батьки двох дівчат, яким ампутували ноги, хочуть забезпечити доньок біонічними протезами. Попереду у них тривала реабілітація.

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