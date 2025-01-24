На Львівщині курсантку військового вишу підозрюють у держзраді

Солдатка, що перевелася на навчання до Львівщини, співпрацювала з представником російських спецслужб. Зокрема, вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об'єктів.

За грошову винагороду дівчина також розповідала про дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів регіону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням СБУ.

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Що відомо про протиправні дії курсантки

За даними слідства, для зв'язку з російськими агентами солдатка використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні. Правоохоронцям вдалося викрити її діяльність і запобігти потенційним ударам по українських позиціях.

Листування курсантки з агентами ФСБ / Фото Служби безпеки України

В СБУ кажуть, що дівчина на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників. Там додають, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів і казарм інституту, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав з Харкова на Львівщину.

Розслідування встановило, що курсантка збиралася передати російським спецслужбам геолокації службових будівель вишу, в яких перебували курсанти. За інструкцією росіян, напередодні обстрілу солдатка мала покинути територію закладу.

Після цього ФСБ планувала "евакуювати" свою агентку на територію Росії транзитом через інші країни.

Під час обшуків у курсантки вилучили телефон і ноутбук з доказами її протиправних дій. Дівчину підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, відповідно до частини 2 статті 111 Кримінального Кодексу України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.