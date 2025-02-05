Українські десантники на Курщині взяли у полон понад 20 окупантів

Воїни Десантно-штурмових військ поповнили обмінний фонд російськими загарбниками. Так, у Курській області в полон потрапив 21 військовослужбовець російської армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Що відомо про полонених

Десантники повідомили, що взяли в полон 21 військовослужбовця Росії у Курській області. Полонені вже отримали медичну допомогу.

Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м'ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії Росії – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон,

– закликали у ДШВ.

У мережі також показали кадри з полоненими. На них кожен окупант назвав своє ім'я, вік та бригаду, у якій служив. Так, наймолодшому полоненому 19 років – він родом з Іванівської області. Іншому полоненому 20 років і він родом з Придністров'я. Найстарший полонений 1979 року народження.

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Крім того, серед полонених є й мешканець тимчасово окупованих територій. Так, у складі загарбницької армії воював українець 20023 року народження, який родом з Михайлівки Запорізької області (нині цей населений пункт перебуває під контролем ворога).