Росія погрожує зупинити Курську АЕС: чим це може обернутися

Операція в Курській області триває. Росіяни занепокоєні, бо бої повільно просуваються в район Курчатова, неподалік якого розташована Курська АЕС.

Тож у Росії вже лунають погрози зупинити роботу Курської АЕС, хоч робити цього і не хочуть. Незалежна експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна пояснила 24 Каналу, що узагалі МАГАТЕ мали б наполягти на зупинці енергоблока.

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МАГАТЕ не бачить очевидного

Глава "Росатома" повідомив, що Росія може зупинити роботу Курської АЕС, якщо бойові дії в районі Курчатова посиляться. Наразі, вважають, у Москві, безпекових заходів достатньо без зупинки робота станції.

Водночас росіяни не вперше залякують як українців, так і світ, поширюючи неправдиву інформацію. Зокрема, раніше вже публікувалась інформація про нібито "обстріл Курської АЕС" з боку ЗСУ, а потім й про "провокацію ЗАЕС". При цьому експертів МАГАТЕ на станцію не допустили. Це й усе, що потрібно розуміти про росіян.

Зараз на Курській АЕС працює лише один енергоблок №3. Енергоблок №4 вивели в ремонт 25 серпня. Якби справді була загроза від військових дій, вони б мали зупинити і третій енергоблок про всяк випадок. Для мене було дивно, що Гроссі не наполягав зупинити енергоблок №3 в холодний зупин,

– наголосив Ольга Кошарна.

Наприкінці серпня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі справді відвідав Курську АЕС та за підсумками заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".

Де розташована Курська АЕС: дивіться на карті

І хоч Гроссі наголосив, що реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою оснащені безпечні реактори, а також повідомив, що активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі, але заклику чи хоча б рекомендації до дій від нього не прозвучало. У МАГАТЕ підкреслили, що не хочуть допустити удару по Курській АЕС.

МАГАТЕ мала б рекомендувати Росії зупинити всі реактори РВПК через ядерну небезпеку: на Смоленській, Ленінградській, Курській АЕС. Доведено, що через недоліки конструкції реакторів були інциденти на Чорнобильській та Ленінградській АЕС,

– пояснила експертка з ядерної безпеки.

Росія намагатиметься використати Генеральну конференцію МАГАТЕ як майданчик, аби зрівняти себе – державу-терористку, яка захопила Запорізьку АЕС – і Україну, яка навіть не висловлювала намірів про взяття під контроль Курської АЕС. У цьому сенсі уповноваженим особами потрібно аргументовано протистояти російській пропаганді та брехні.