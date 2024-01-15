Яскраві спалахи та гучні вибухи: у Курську було гучно, влада травить байки про ППО

Близько півночі 15 січня стало відомо, що у Курську вкрай неспокійно. Мешканці скаржилися на гучні вибухи, а також розповідали про яскраві спалахи у небі.

Про це почали активно писати місцеві пабліки. Згодом представники влади розповідали про те, що буцімто працює ППО, пише 24 Канал.

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У Курську було дуже гучно

Отже, у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що у Курську та області надзвичайно гучно. Практично відразу ж ширилися припущення, що це могла працювати так звана ППО. Їх намагався підтвердити губернатор Роман Старовойт, закликаючи мешканців зберігати спокій.

Згодом місцеві мешканці розповіли, що чули над Курськом 3 – 4 вибухи. Після цього вони бачили яскравий спалах у місті. Достеменно було незрозуміло, що ж відбувається там у росіян.

У Курську пролунали гучні вибухи: дивіться відео

Вони також викладали у мережу відео. На одному з роликів, записаних камерою спостереження, можна почути два вибухи поспіль. Вони супроводжуються тим, що на автівках активізувалася сигналізація, яка почала завивати.

Губернатор Курської області Роман Старовойт пізніше спробував заспокоїти місцевих мешканців. Каже, що у небі над Курськом і Курською областю буцімто працювала ППО. Ба більше, запевняв, що над Фатежським районом буцімто збили 3 українські ракети.

Губернатор Бєлгорода закликав не боятися обстрілів

11 січня росіяни відзначали день Бєлгородської області. Цікаво, що губернатор регіону Гладков заявляв, що урочистості спочатку планували скасувати. Втім, потім передумали. Мовляв, "цивільні росіяни – не пацюки".

Під час свого виступу він згадав про передноворічні удари ЗСУ по військових об'єктах у Бєлгороді та інші невідомі обстріли по місту. За його словами, все це – не привід для скасування святкування.

Каже, що ворог цього і домагається. Відтак, наголосив, що у нього нічого не вийде, адже "росіяни – не щурі". Тому в укриттях ховатися вони не повинні.

Ми ніколи не будемо сидіти у підвалах. Ми будемо стояти кожен на своєму робочому місці,

– заявив Гладков.

Власне, вдень 30 грудня у Бєлгороді й області пролунали десятки вибухів. Мережею почали ширити відео та фото чорних стовпів диму та місцевих, які від переляку верещать.

Пізніше стало відомо, що прильоти по місту – робота Сил оборони та безпеки України. Наші захисники вдарили по військових об'єктах ворога у Бєлгороді.

Окупанти повідомляли, що внаслідок вибухів загинули майже три десятки цивільних. У Силах оборони наголосили, що жертви серед мирного населення – наслідок недолугої роботи російської ППО, якою ворог так активно хизується.