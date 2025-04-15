У Курську невідомі дрони влучили в російський склад боєприпасів, – ЦПД
- У Курській області внаслідок атаки невідомих дронів міг згоріти російський склад боєприпасів.
- Окупанти заявили про збиття 109 безпілотників у регіоні та влучання в багатоповерхівку.
Уночі вівторка, 15 квітня, невідомі безпілотники атакували Росію. Зокрема, у Курській області палав склад боєприпасів.
Про це вранці 15 квітня повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал. У регіоні працювала ППО.
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Що відомо про нічну атаку
Нагадаємо, уночі місцеві скаржилися на численні вибухи, вони бачили серію яскравих спалахів у небі.
Міноборони країни-агресорки уже відзвітувало про збиття 115 повітряних цілей, з яких аж 109 БпЛА буцімто знищили над територією Курської області.
Проте влада мовчить про ураження складу з боєприпасами, які детонували опісля. У телеграм-каналах пишуть, що "згоріло все".
На Курщині палав склад із боєприпасами: дивіться відео
Росіяни традиційно звинуватили в атаці Україну, а також заявили про влучання дрона в багатоповерхівку. Однак, ймовірно, це сталося внаслідок роботи місцевих засобів РЕБ.
Нагадаємо, нещодавно українська авіація ударила по російських позиціях на цукрозаводі у Тьоткіно, використавши винищувач МіГ-29 з французькою авіабомбою AASM (HAMMER).