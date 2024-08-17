Подають як стихійне лихо: Путін вдався до дивної стратегії реагування на Курськ, – Bloomberg

У Курській області вже другий тиждень триває операція Збройних Сил. Водночас Кремль намагається створити у населення враження, що це звичайне "стихійне лихо".

Видання Bloomberg пише, що Москва не хоче, аби росіяни усвідомили, що ворожа армія ступила на російські землі. Саме тому намагається створити зміщує акценти атаки у Курській області.

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Реакція Кремля на Курську область

Журналісти пригадують, що основною темою останнього засідання Ради безпеки у Росії стала не операція у Курській області, а "нові технічні рішення, прийняті під час спеціальної військової операції".

Водночас російські ЗМІ намагаються передати відчуття "нормальності" української атаки. Вони зосередили свою увагу на спробах доставити гуманітарну допомогу майже 200 тисячам людей, які покинули свої домівки. Це нагадує, ніби вони стали жертвами повені чи іншого стихійного лиха, а не першого іноземного військового втручання після Другої світової війни.

Кремль не хоче посилати повідомлення про те, що ворог біля воріт. Вони не хочуть посилати повідомлення про силу та власну слабкість перед Україною,

– сказала Ольга Олікер, директор з питань Європи та Центральної Азії Міжнародної кризової групи в Брюсселі.

Кремль, схоже, не бажає навіть визнати факт атаки. Наприклад, у понеділок кремлівська пресслужба видала повідомлення про те, що Путін обговорив "поточні питання" з високопосадовцями щодо "ситуації" на кордоні.

А під час зустрічі з губернатором Курської області коли той доповідав про масштаби українських дій, Путін перебив посадовця та сказав зосередитися на наданні допомоги переселенцям, а військові оцінки залишити армії.

Водночас останні опитування показують, що 45% росіян вважають, що їхні сім’ї та друзі перебувають у тривожному настрої, що на 12% більше за показники липня. Частка росіян, незадоволених владою, зросла на 7% – до 25%. Більше половини опитаних вказали, що причиною є саме наступ на Курськ.