Росіяни досі не змогли вибити українські сили з Курської області, – генерал Волошин

У серпні 2024 року українські військові зуміли взяти під контроль частину Курської області та місто Суджу. Генерал ЗСУ Дмитро Волошин зазначив, що росіяни не змогли повністю звільнити свою територію.

Українські військові досі перебувають на Курщині. Про це командир 8 корпусу десантно-штурмових військ розповів у інтерв'ю українській службі BBC.

Що відомо про ситуацію в Курській області?

Журналісти запитали, чи залишились позиції 8 корпусу ДШВ на території Курської області чи Україна повністю вийшла з міжнародно визнаної російської території. Генерал підтвердив, що українські військові досі перебувають на території Курщини.

Я можу навіть назвати, де саме. Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдельський і лісовий масив поряд,

– розповів Волошин.

Він зазначив, що йдеться про невеликі окремі ділянки.

Також військовий відповів на запитання журналістів про те, чи докладають росіяни особливих зусиль, щоб вибити українських військових зі своєї території. Генерал повідомив, що приблизно рік тому, росіяни діяли агресивніше, проте згодом залишили чималу частину особового складу та відмовились від цієї задачі.

Волошин підкреслив, що українські війська також не просувались, бо мали низку проблем.

З точки зору військового мистецтва, можливо, вони (росіяни – 24 Канал) і правильно вчинили: навіщо "бодатися" за пару-тройку кілометрів своєї території, яка по суті ні на що не повпливає, якщо можна спробувати наростити свою зону контролю на нашій території,

– зазначив генерал.

Він уточнив, що військові країни-агресорки намагаються створити "буферну зону" на Сумщині. За словами військового, основною ціллю росіян на цьому напрямку залишаються Суми.

Зазначимо, що ЗСУ продовжують наступ на Лиманському напрямку. Упродовж третього етапу операції "Вівальді" вдалося звільнити ще 51 кілометр квадратний української землі.

Андрій Білецький заявив, що Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За цей етап операції ворог втратив 2000 своїх військовослужбовців. Окрім того, понад 250 росіян потрапили у полон.