Які міфи зруйнувала курська операція: військовий експерт спростував поширені тези

Операція ЗСУ в Курській області спростували міфи щодо війни в Україні. Зокрема, не лише російські, а й західні.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", військовий експерт Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що військова операція має на меті не лише військові успіхи.

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Військові успіхи

Лакійчук зазначив, що операція на Курщині – це не лише знищення ворожого угруповання, захоплення чи визволення певних територій, це ще й створення певних ІПСО. Це психологічний тиск на ворога. А також – сковування резервів, убезпечення своєї території.

Створення буферної, чи санітарної, зони, як Путін і Пєсков її називали. Курська операція також має на меті політичні цілі. Очевидно вони були досягнуті одразу після перших днів наших дій там. Було зруйновано багато міфів,

– зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Розвінчення міфів

За словами військового експерта, операція на Курщині зруйнувала кілька міфів:

Міф про позиційний тупик. Він був широко популярний на Заході. Хоча від нього відверто тхне Кремлем.

Міф про неспроможність України до наступу, до сюрпризів, до планування. Операція на Курщині показала, що фактор вдалого планування та раптовості може творити дива.

Міф про єдність Кремля. Операція на Курщині показала, що "СВО" – це війна на території України, а "КТО" – на території Росії. "СВО" – це відповідальність військових, а "КТО" – спецслужб.

"Уже росіяни дивляться на свого "лідера" Путіна з подивом. До 2022 року Путін "кічився", що він верховний головнокомандувач усіє "непереможної російської машини". Виявляється. що це не так. Те, що відбувається в Росії, обережно говорячи, може бути паростками її політичної поразки", – наголосив Лакійчук.