У Курській області прогриміли вибухи: гучно було в районі АЕС

У Курській області стає все більш неспокійно. Там чули вибухи, однак місцева влада відкидає цю інформацію.

Зранку стало відомо про прорив кордону у Курській області. Вже вночі проти 7 серпня написали про вибухи там, передає 24 Канал.

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Вибухи у районі АЕС

Російські телеграм-канали пишуть, що у населеному пункті Курчатова прогриміли вибухи. Саме там розташована Курська атомна електростанція.

Майже відразу після повідомлення про вибухи з'явилась інформація, що Курська АЕС працює у штатному режимі, а повідомлення про обстріл – нібито фейкова, однак у мережі опублікували кілька відео, де чути вибухи. Щонайменше мовиться про два гучні удари.

У Курській області вибухи: дивіться відео

Цікаво, що російські пропагандисти поширюють фейки про успіхи їхньої армії на фронті. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що це відбувається на тлі інформації про прорив кордону у Курській області.