Виставили навіть охорону: у Курській області росіян налякав дрон з написом "Слава Україні"
7 травня 2023, 11:10Читать новость на русском
У Курській області зранку 7 травня нібито виявили безпілотник. На дроні невідомого походження буцімто є напис "Слава Україні".
Про "моторошну" знахідку в Курській області пишуть російські медіа, інформує 24 Канал. За попередніми даними, БпЛА було знайдено рано вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік від села Полозівка.
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Безпілотник знайшли за 60 кілометрів від України
Повідомляється, що на крилі в безпілотника був напис "Слава Україні". Жодних інших розпізнавальних знаків, як пишуть ЗМІ окупантів, більше немає.
Зараз біля безпілотника, який сильно налякав росіян, навіть виставлено охорону.
Показуємо російське село Полозівка на карті
Під Москвою впав безпілотник з вибухівкою
- Наприкінці квітня за 35 кілометрів від Москви впав безпілотний літальний апарат. Уламки БпЛА знайшли місцеві у селищі Воровське біля Ногінська.
- Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що дрон, який впав під Москвою, становить серйозну загрозу для будь-якого об'єкта.
- Річ у тім, що безпілотник ніс 17 кілограмів вибухової речовини. Ігнат порівняв цей БпЛА з тими, якими користується російська армія, зокрема дроном "Ланцет".
- За його словами, безпілотник "Ланцет" несе від 1,5 до 3 кілограмів вибухівки, що нібито небагато. Але, якщо дрон потрапляє в ціль, то можуть бути серйозні наслідки.
- Російські ЗМІ повідомляють, що дрон, який впав під Москвою, нібито схожий на український UJ-22 Airborne. Втім, Україна, як відомо, не атакує територію Росії.
- Також слід пригадати, що 3 травня вибухи пролунали в самій Москві. Річ у тім, що невідомий дрон вночі атакував резиденцію Владіміра Путіна.
- Росія спробувала перекласти відповідальність за атаку на Україну. Проте офіційні особи в Києві заперечили причетність до атаки на Кремль.