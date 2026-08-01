"АТЕШ" знищив 3 вежі зв’язку окупантів на Курському напрямку

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що їхні агенти знищили три вежі зв’язку російських військ на Курському напрямку. Об’єкти розташовувалися поблизу населених пунктів Дар'їно, Мала Локня та Свердліково.

У русі стверджують, що втрата веж могла ускладнити обмін інформацією окупантів.

Що відомо про знищення трьох веж?

Ці об'єкти використовувалися для передачі інформації та забезпечення зв'язку між командними пунктами російських підрозділів, які діють на цій ділянці фронту. Після втрати одразу кількох елементів комунікаційної мережі виникли перебої з обміном оперативною інформацією та передачею наказів.

Партизани ослабили зв’язок окупантів: дивіться відео

Особливо, за даними партизанів, це могло вплинути на взаємодію між 83-ю окремою гвардійською десантно-штурмовою бригадою та 1443-м мотострілецьким полком.

Удар по системі управління росіян на Курщині: дивіться відео

Через проблеми зі зв'язком російським військовим складніше узгоджувати дії, передавати інформацію та оперативно реагувати на зміни ситуації.

Знищення веж зв’язку окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про диверсію поблизу Воронежа, під час якої було знищено кабіну російського електровоза. Локомотив використовували для військових перевезень, а сам потяг готували до відправлення у напрямку Куп'янського напрямку.

Через пошкодження кабіни подальша експлуатація електровоза стала неможливою. Після диверсії у роботі залізничного вузла виникли перебої, які могли затримати формування та відправлення наступних військових ешелонів.

Партизани наголосили, що навіть пошкодження одного локомотива може впливати на військову логістику, оскільки залізницею перевозять боєприпаси, паливо, озброєння та техніку. Такі удари по тиловій інфраструктурі можуть ускладнювати постачання російських підрозділів і впливати на темпи їхніх дій.