У Курську гучно: окупанти заявляють про роботу ППО

Увечері 15 грудня почали з'являтися повідомлення про роботу ППО над російським містом Курськ. Що відомо - розкаже 24 Канал.

Курськ розташований недалеко від України. Тож туди цілком можливо доставити різдвяні подарунки.

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Що відбувається в Курську 15 грудня

Губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що над містом буцімто працює протиповітряна оборона. Публікація вийшла о 16:41. У ній російський чиновник закликав не нервувати і зберігати спокій.

Де пролунали вибухи в Курську: показуємо на карті

Російські місцеві пабліки називають місцем "роботи ППО" Залізничний округ. Окрім залізничного вокзалу, в цьому районі є залізнична магістраль Центр – Південь, автомобільна траса на Вороніж і аеропорт. Вікіпедія також указує на низку "великих підприємств різних галузей промисловості", у тому числі оборонної.

Що цікаво, є повідомлення про збої у роботі громадського транспорту в Курську. Вони з'явилися після повідомлень про вибухи, але курян заспокоюють: мовляв, винні сніг і негода. Утім, вдень справді писали про негоду в Курську. О 17:08 телеграм-канал "Крымский ветер" поінформував про закриття Кримського мосту – оце вже точно не пов'язано зі снігом.

Деталей про вибух поки що небагато – російські ЗМІ не поспішають інформувати своїх читачів, зате хваляться атаками окупантів по Україні. 24 Канал буде стежити за подіями.

Останні атаки на Курськ

Україна часто б'є по аеродрому Халіно – це неподалік Курська. Під час одного з ударів у вересні вдалося знищити командування авіаполку. Тоді внаслідок успішної спецоперації ГУР загинув Олександр Галь, заступник командира винищувального авіаційного полку. Це сталося 24 вересня під час атаки по аеродрому.