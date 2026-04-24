Колишній спецпредставник Трампа відповів, чи реально Росія скоро може напасти на НАТО

Росія здійснює різні провокації щодо країн НАТО. Це вже наштовхує на думку, що колись Кремль таки може піти на таку авантюру.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер розповів 24 Каналу, що в короткостроковій перспективі війна Росії проти країн НАТО навряд чи можлива. Кремль залучив надто багато ресурсів на війну проти України.

Про що свідчать агресивні заяви Кремля в бік Європи?

За словами Вокера, Росія поширює свою пропаганду, аби впливати на поведінку Заходу. Там спеціально звинувачують Європу в "мілітаризації", натякаючи, що це може спровокувати війну. В Кремлі хочуть, аби опоненти дійсно в це повірили.

Вони говорять про "мілітаризм" та "загрозу для Росії". І головна мета – зробити так, аби Європа перестала посилюватися. І річ не у тому, що вони могли б це зараз зробити. Вони хочуть переконати нас, що досі на це здатні. Все це – спроба вплинути на поведінку Заходу,

– розповів Волкер.

Зверніть увагу! Група польських винищувачів нещодавно перехопила 2 російських Су-30 над Балтійським морем. Там наголошують, що будь-яке порушення безпеки Польщі та усього регіону спровокує негайну відповідь від НАТО.

Паралельно Росія йде на різні провокації з дронами та літаками. Вони вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО. І, на жаль, відповідь Альянсу не була жорсткою.

Росія хочу зсунути чіткі червоні лінії НАТО – не нападати та взагалі не чіпати країни НАТО. Росія ж демонструє, що ці лінії не є настільки чіткими. Якщо вони увійшли на 30 секунд в повітряний простір НАТО та не отримали відповіді, то вже наступного разу це буде 3 хвилин. Ось так поступово зсувають червоні лінії,

– зазначив Волкер.

Росія погрожує країнам Європи

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія вже формує інформаційні передумови для вторгнення до країн Балтії. Там вже починають розповідати, що насправді Альянс є агресором. А Литва нібито створює "осередок напруженості" біля кордону з Калінінградською областю та мілітаризується.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що напад Росії на країни НАТО може статися не через роки, а навіть через кілька місяців. І є питання в тому, чи Альянс дійсно готовить жорстко відреагувати на таку загрозу.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що Росія дійсно може готуватися до нападу на країни НАТО. Але це не обов'язково буде повномасштабне вторгнення.