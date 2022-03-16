Курям на сміх: замість Instagram на Росії запускають свій аналог – "Росграм"

Вранці 14 березня Instagram офіційно внесли у список заборонених сайтів Роскомнагляду. Тепер орки намагаються запустити внутрішній аналог соціальної мережі.

Чи потрібно буде надсилати контент перед публікацією напряму ФСБ – поки не відомо. Втім оригінальність назви вже багато чого говорить про те, якою буде соцмережа – "Российский Инстаграм".

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Що відомо про "Росграм"

Український нардеп Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі опублікував скриншот анонсу майбутньої соцмережі для внутрішнього ринку рашистів. Планується, що "з 28 березня соцмережа стане доступною для "топблогерів", а з квітня – для всіх охочих".

"Росграм" планує запуск 28 березня / Скриншот Ярослава Железняка

"Росграм"! А чому ж не одразу "СоюзФотоПостач"? І туди ж кожен топблогер може викласти фото з переробленого з McDonald's "общепита", відпочинку на Уралі або сторіс їзди "Лада Пріора",

– покепкував Железняк.

Варте уваги – Росія вже мертва, але ще не здогадується про це: дивіться відео